Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7475 EUR   1.8466 RUR   0.0301 GBR   2.172 TRY   0.486

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.06 Brent   56.66

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 1 Мар 11° 2 Мар 12°

Дальнее зарубежье 27.02.2017 18:58

В Турции идет подготовка полицейских для охраны порядка в северных районах Сирии, освобожденных от террористов ИГИЛ

Турция готовит сотрудников полиции для работы в освобожденных от террористической группировки ИГИЛ и перешедших под контроль умеренной оппозиции северных районах Сирии.

Подготовка полицейских является совместной инициативой турецких вооруженных сил и Свободной сирийской армии (ССА), представляющей умеренную вооруженную оппозицию страны, сообщают турецкие СМИ.

Армия Турции и ССА с августа прошлого года проводят операцию "Щит Евфрата", целью которой является очистка приграничных северных районов Сирии от террористов ИГИЛ.

К настоящему времени в Турции завершается подготовка уже второй группы стражей порядка, которые отправятся в города Эль-Рай и Азаз в провинции Алеппо.

Первая группа из 450 полицейских месяц назад была отправлена в город Джараблус на севере Сирии.

Новоиспеченные сотрудники правоохранительных органов следят за общественным порядком, дорожным движением и ведут борьбу с террористами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ПОЛИЦИЯ, ПОДГОТОВКА


Похожие новости


Турецкие военные не планируют оставаться в Сирии после разгрома ИГИЛ - Эрдоган Трое турецких военных погибли в Сирии в результате непреднамеренного удара российской авиации - СМИ Эрдоган и Трамп готовы сотрудничать в борьбе против ИГ в районе Эль-Баба и Ракки - СМИ ВВС Турции за сутки ликвидировали полсотни игиловцев в Сирии - TV Турецкие военные не планируют продолжать наступление в Сирии после захвата города Эль-Баб - Эрдоган В МИД РФ надеются, что сотрудничество России, Ирана и Турции по Сирии станет долгосрочным

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]