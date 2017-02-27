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Карабахский конфликт 27.02.2017 19:26

Минобороны Азербайджана опровергло информацию о гибели солдата в зоне карабахского конфликта

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию, распространенную в социальных сетях, о гибели военнослужащего Мурада Гусейнова в зоне карабахского конфликта.

"Информация о том, что военнослужащий М.Гусейнов погиб в зоне карабахского конфликта, которая "гуляет" в соцсетях Азербайджана со ссылкой на армянские СМИ, не соответствует действительности. Он в настоящее время продолжает службу в одной из воинских частей", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в оборонном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что за последние дни на фоне эскалации напряженности в зоне карабахского конфликта, в интернете появляется много недостоверной информации, видео и фотоматериалов, о ситуации на линии фронта и потерях в ВС Азербайджана.

Как сообщалось ранее, Минобороны подтвердили, что в ночь с 24 на 25 февраля при попытке пресечений армянской диверсии на линии фронта погибли 5 азербайджанских военнослужащих.

А.Азизов

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Тэги: СОЛДАТ, ГИБЕЛЬ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]