Минобороны Азербайджана опровергло информацию о гибели солдата в зоне карабахского конфликта

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию, распространенную в социальных сетях, о гибели военнослужащего Мурада Гусейнова в зоне карабахского конфликта.
"Информация о том, что военнослужащий М.Гусейнов погиб в зоне карабахского конфликта, которая "гуляет" в соцсетях Азербайджана со ссылкой на армянские СМИ, не соответствует действительности. Он в настоящее время продолжает службу в одной из воинских частей", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в оборонном ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что за последние дни на фоне эскалации напряженности в зоне карабахского конфликта, в интернете появляется много недостоверной информации, видео и фотоматериалов, о ситуации на линии фронта и потерях в ВС Азербайджана.
Как сообщалось ранее, Минобороны подтвердили, что в ночь с 24 на 25 февраля при попытке пресечений армянской диверсии на линии фронта погибли 5 азербайджанских военнослужащих.
А.Азизов
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