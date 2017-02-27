Столтенберг призвал Баку и Ереван вернуться к переговорам для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал в понедельник Армению Азербайджан вернуться за стол переговоров для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

"Мы призываем и Армению, и Азербайджан вернуться за стол переговоров и работать в направлении (достижения - ИФ) мира в конфликте в Нагорном Карабахе", - заявил он на совместной пресс-конференции с президентом Армении Сержем Саргсяном.