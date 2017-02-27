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Карабахский конфликт 27.02.2017 19:54

Столтенберг призвал Баку и Ереван вернуться к переговорам для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал в понедельник Армению Азербайджан вернуться за стол переговоров для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

"Мы призываем и Армению, и Азербайджан вернуться за стол переговоров и работать в направлении (достижения - ИФ) мира в конфликте в Нагорном Карабахе", - заявил он на совместной пресс-конференции с президентом Армении Сержем Саргсяном.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАТО, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]