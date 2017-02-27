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Дальнее зарубежье 27.02.2017 20:02

Туск видит урегулирование карабахского конфликта только мирным путем

Председатель Европейского Совета Дональд Туск объявил в понедельник о завершении переговоров по новому соглашению о всеобъемлющих партнерских отношениях ЕС-Армения.

"Это новое соглашение позволит расширить сферу наших отношений, принимая во внимание новые глобальные, политические и экономические интересы, которые мы разделяем, и проблемы, которые мы хотим решать вместе", - заявил Д.Туск на совместной с президентом Армении Сержем Саргсяном пресс-конференции в Брюсселе.

Высказав поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Армении, глава Евросовета при этом подчеркнул необходимость "политического урегулирования в соответствии с международным правом" нагорно-карабахского конфликта.

"Он не имеет военного решения. ЕС продолжает полностью поддерживать посреднические усилия и предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - заверил Д.Туск.

Председатель Европейского Совета отметил, что стороны обсудили в ходе встречи "общие ценности, включая нашу приверженность демократии, правам человека и верховенству закона, которая легла в основу нового соглашения и нашего будущего сотрудничества".

Д.Туск также напомнил, что ЕС уже является "первым торговым партнером Армении, ее первым международным донором и твердым сторонником реформ".

Глава Европейского Совета заявил о намерении расширять эти отношения дальше в ближайшие годы и призвал Армению продолжать реформы по целому ряду проблем, включая экономическое развитие, бизнес-среду, судебную систему, права человека, борьбу с коррупцией и меры по обеспечению свободных и справедливых выборов.

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Тэги: ЕС, АРМЕНИЯ, СОГЛАШЕНИЕ, ТУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]