Туск видит урегулирование карабахского конфликта только мирным путем

Председатель Европейского Совета Дональд Туск объявил в понедельник о завершении переговоров по новому соглашению о всеобъемлющих партнерских отношениях ЕС-Армения.

"Это новое соглашение позволит расширить сферу наших отношений, принимая во внимание новые глобальные, политические и экономические интересы, которые мы разделяем, и проблемы, которые мы хотим решать вместе", - заявил Д.Туск на совместной с президентом Армении Сержем Саргсяном пресс-конференции в Брюсселе.

Высказав поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Армении, глава Евросовета при этом подчеркнул необходимость "политического урегулирования в соответствии с международным правом" нагорно-карабахского конфликта.

"Он не имеет военного решения. ЕС продолжает полностью поддерживать посреднические усилия и предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - заверил Д.Туск.

Председатель Европейского Совета отметил, что стороны обсудили в ходе встречи "общие ценности, включая нашу приверженность демократии, правам человека и верховенству закона, которая легла в основу нового соглашения и нашего будущего сотрудничества".

Д.Туск также напомнил, что ЕС уже является "первым торговым партнером Армении, ее первым международным донором и твердым сторонником реформ".

Глава Европейского Совета заявил о намерении расширять эти отношения дальше в ближайшие годы и призвал Армению продолжать реформы по целому ряду проблем, включая экономическое развитие, бизнес-среду, судебную систему, права человека, борьбу с коррупцией и меры по обеспечению свободных и справедливых выборов.