Генсек НАТО обеспокоен ситуацией в Нагорном Карабахе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил в понедельник обеспокоенность насилием на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

"Я обеспокоен продолжением насилия вдоль линии соприкосновения, включая столкновения, произошедшие на этих выходных. Важно избежать эскалации, потому что военного решения этому конфликту нет", - заявил он в ходе совместной пресс-конференции с президентом Армении Сержем Саргсяном, отметив необходимость решить ситуацию мирным путем за столом переговоров.