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Карабахский конфликт 27.02.2017 20:04

Генсек НАТО обеспокоен ситуацией в Нагорном Карабахе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил в понедельник обеспокоенность насилием на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

"Я обеспокоен продолжением насилия вдоль линии соприкосновения, включая столкновения, произошедшие на этих выходных. Важно избежать эскалации, потому что военного решения этому конфликту нет", - заявил он в ходе совместной пресс-конференции с президентом Армении Сержем Саргсяном, отметив необходимость решить ситуацию мирным путем за столом переговоров.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]