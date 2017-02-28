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Дальнее зарубежье 28.02.2017 11:03

Марш полицейских против терроризма прошел в столице китайского Синьцзяна - СМИ

Многотысячный марш сотрудников полиции прошел в административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР городе Урумчи, сообщили местные СМИ.

В марше была задействована бронетехника, над колонной полицейских кружили вертолеты.

Секретарь парткома СУАР Чэнь Цюаньго, выступая перед участниками марша, сказал, что они ведут борьбу "в суровых условиях" вызовов региональной безопасности.

Он призвал "потопить террористов и их банды в широком море народной войны".

Ранее аналогичные марши прошли в других районах Синьцзяна, где активно действует признанное ООН террористической организацией "Исламское движение Восточного Туркестана". Как неоднократно указывали власти Китая, оно направляется из-за рубежа, устраивает теракты и беспорядки на территории СУАР.

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Тэги: КИТАЙ, СИНЬЦЗЯН, ПОЛИЦИЯ, МАРШ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]