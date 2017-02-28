В МИД Белоруссии рассчитывают, что ЕС откажется от давления на Минск

Продление Евросоюзом ограничений в отношении Белоруссии не соответствует духу развития сотрудничества между страной и ЕС, в Минске надеются, что Брюссель оставит в прошлом политику давления на Белоруссию, заявили во вторник в МИД Белоруссии.

"Мы изначально исходим из того, что санкции несправедливы и контрпродуктивны. Продление оставшихся ограничений в отношении нашей страны в виде оружейного эмбарго и санкций против четырех физических лиц на очередной год не соответствует духу развития сотрудничества между Республикой Беларусь и Европейским союзом", - говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Белоруссии Дмитрия Мирончика в связи с продлением ЕС ограничений в отношении республики.

"Разблокировав поставки в Беларусь снаряжения для биатлона, Евросоюз лишь частично устранил изначальное противоречие в собственном режиме оружейного эмбарго. Однако сохраняющийся оружейный запрет продолжает распространяться на товары, не имеющие никакого отношения к заявленным ЕС целям", - отметил Д.Мирончик.

"Рассчитываем, что за позитивным шагом Евросоюза по отмене части остающихся ограничений последуют более решительные меры, которые окончательно оставят в прошлом политику давления на Беларусь - ответственного партнера и соседа Европейского союза", - заявил Д.Мирончик.

Он также подчеркнул, что белорусская сторона продолжит взаимодействие с ЕС в целях полной отмены санкций.

Как сообщалось, в понедельник Совет ЕС на год продлил ряд ограничительных мер в отношении Белоруссии.

"Совет постановил продлить ограничительные меры в отношении Беларуси еще на год - до 28 февраля 2018 года. Эти меры включают эмбарго на поставки оружия и замораживание активов, а также запрет на поездки четырем лицам, внесенным в список в связи с нераскрытыми исчезновениями двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста", - говорилось в сообщении Совета.

Вместе с тем Белоруссии разрешили закупку в европейских странах биатлонного оборудования.

Ограничительные меры в отношении Белоруссии впервые были введены в 2004 году в ответ на исчезновение четырех лиц, упомянутых выше. Позднее Совет принял дополнительные ограничительные меры в отношении лиц, причастных к нарушению международных избирательных стандартов и норм международного права в области прав человека. Эмбарго на поставки оружия было введено в 2011 году.

15 февраля 2016 года Совет принял решение отменить ограничительные меры в отношении 170 лиц и четырех компаний, при сохранении эмбарго на поставки оружия и санкции в отношении четырех лиц. Такое решение было принято исходя из шагов предпринятых республикой для улучшения отношений по линии Беларуссия-ЕС.