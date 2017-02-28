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Дальнее зарубежье 28.02.2017 11:30

Представители российских властей отклонили просьбу Южной Кореи задержать подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама - газета

Россия отклонила запрос Южной Кореи на задержание четверых граждан КНДР, подозреваемых в причастности к убийству старшего сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Нама, сообщил южнокорейской газете "Чуннан ильбо" дипломатический источник.

Собеседник издания на условиях анонимности сообщил, что сотрудники южнокорейской разведки отследили маршрут этих людей, выяснили, что он проходил через Владивосток, после чего обратились к российским властям с просьбой задержать их при посадке на рейс в Пхеньян.

"Чуннан ильбо" пишет, что эти четверо покинули Куала-Лумпур вскоре после 13 февраля, когда было совершено покушение на Ким Чен Нама. Они вылетели в Дубай через Джакарту, откуда прилетели во Владивосток. В Пхеньян, по некоторым данным, они вернулись 17 февраля.

Газета со ссылкой на полицию Малайзии сообщает, что четверо подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама являются сотрудниками министерства государственной безопасности КНДР, еще двое - сотрудники МИД КНДР. Один из подозреваемых, по некоторым данным, до сих пор скрывается на территории посольства КНДР в Малайзии.

Ким Чен Нам скончался 13 февраля на пути в больницу после того, как в аэропорту Куала-Лумпура две женщины плеснули ему в лицо жидкостью, содержащей высокотоксичное вещество VX.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КИМ, УБИЙСТВО, ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]