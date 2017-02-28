В Таиланде высокопоставленный чиновник уволен по подозрению в получении личной выгоды

В Таиланде генерал полиции Джампол Манмай, занимавший ранее пост начальника разведки страны и бывший одним из самых высокопоставленных чиновников в окружении короля Махи Вачиралонгкона, уволен, его подозревают в злоупотреблении положением с целью получения личной выгоды, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на заявление правительства.

В заявлении отмечается, что генерал полиции Дж.Манмай "совершил проступок, не соответствующий его должности".

"Он неподобающим образом использовал положение с целью получения личной выгоды. Его политические интересы могли негативно повлиять на безопасность страны", - говорится в заявлении.

СМИ отмечают, что пока неизвестно, будет ли бывший высокопоставленный чиновник привлечен к ответственности.