Малайзия запретила работу двух фирм, связанных с северокорейской компанией по продаже компонентов оружия

Власти Малайзии отозвали разрешение на деятельность двух фирм, которые оказались связаны с подставной северокорейской компанией Glocom, торгующей компонентами оружия в обход санкций ООН, заявил генеральный инспектор малазийской полиции Халид Абу Бакар.

Он уточнил, что фирмы International Global System и International Golden Services выведены из реестра зарегистрированных в Малайзии компаний.

"Мы также приняли все необходимые действия для исполнения международных требований по санкциям (против КНДР - ИФ)", - подчеркнул Х.Бакар.

В соответствии с резолюцией ООН от 2009 года, КНДР запрещено заниматься экспортом вооружений.

Ранее Совет Безопасности ООН на закрытом заседании решительно осудил действия КНДР, предпринимаемые в обход введенных против нее санкций.

На заседании отмечено, что Пхеньян "использует все более изощренные пути" обхода торговых и финансовых ограничений, предусмотренных санкциями. В частности, подставная северокорейская компания в Малайзии Glocom занимается продажей произведенных в КНДР компонентов вооружений Эритрее с помощью китайских поставщиков и офиса в Сингапуре.

Как отмечают наблюдатели, контроль над компанией Glocom осуществляют разведывательные структуры Северной Кореи.