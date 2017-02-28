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Дальнее зарубежье 28.02.2017 12:04

Малайзия запретила работу двух фирм, связанных с северокорейской компанией по продаже компонентов оружия

Власти Малайзии отозвали разрешение на деятельность двух фирм, которые оказались связаны с подставной северокорейской компанией Glocom, торгующей компонентами оружия в обход санкций ООН, заявил генеральный инспектор малазийской полиции Халид Абу Бакар.

Он уточнил, что фирмы International Global System и International Golden Services выведены из реестра зарегистрированных в Малайзии компаний.

"Мы также приняли все необходимые действия для исполнения международных требований по санкциям (против КНДР - ИФ)", - подчеркнул Х.Бакар.

В соответствии с резолюцией ООН от 2009 года, КНДР запрещено заниматься экспортом вооружений.

Ранее Совет Безопасности ООН на закрытом заседании решительно осудил действия КНДР, предпринимаемые в обход введенных против нее санкций.

На заседании отмечено, что Пхеньян "использует все более изощренные пути" обхода торговых и финансовых ограничений, предусмотренных санкциями. В частности, подставная северокорейская компания в Малайзии Glocom занимается продажей произведенных в КНДР компонентов вооружений Эритрее с помощью китайских поставщиков и офиса в Сингапуре.

Как отмечают наблюдатели, контроль над компанией Glocom осуществляют разведывательные структуры Северной Кореи.

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Тэги: МАЛАЙЗИЯ, КНДР, КОМПАНИИ, КОНТРМЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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