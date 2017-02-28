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Дальнее зарубежье 28.02.2017 12:48

Власти Малайзии выдвинут формальные обвинения двум подозреваемым в покушении на Ким Чен Нама

Прокуратура Малайзии выдвинет обвинения в причастности к покушению на старшего сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Нама двум женщинам - вьетнамке и индонезийке, которых удалось задержать, сообщил во вторник генеральный прокурор Малайзии Мохаммед Апанди Али.

По его словам, обвинение будет формально выдвинуто в среду. В случае признания вины по этому обвинению принятый в Малайзии уголовный кодекс предусматривает смертную казнь.

Ким Чен Нам скончался 13 февраля на пути в больницу после того, как в аэропорту Куала-Лумпура две женщины плеснули ему в лицо жидкостью, содержащей высокотоксичное вещество VX.

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Тэги: МАЛАЙЗИЯ, КИМ, УБИЙСТВО, ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]