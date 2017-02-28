Власти Малайзии выдвинут формальные обвинения двум подозреваемым в покушении на Ким Чен Нама

Прокуратура Малайзии выдвинет обвинения в причастности к покушению на старшего сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Нама двум женщинам - вьетнамке и индонезийке, которых удалось задержать, сообщил во вторник генеральный прокурор Малайзии Мохаммед Апанди Али.

По его словам, обвинение будет формально выдвинуто в среду. В случае признания вины по этому обвинению принятый в Малайзии уголовный кодекс предусматривает смертную казнь.

Ким Чен Нам скончался 13 февраля на пути в больницу после того, как в аэропорту Куала-Лумпура две женщины плеснули ему в лицо жидкостью, содержащей высокотоксичное вещество VX.