Взаимодействие в борьбе с терроризмом и нелегальной миграцией обсудили главы МВД России и Киргизии

Прибывший в Бишкек министр внутренних дел России Владимир Колокольцев обсудил с главой МВД Киргизии Уланом Исраиловым вопросы сотрудничества в области противодействия экстремизму, терроризму и нелегальной миграции.
Как сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе МВД Киргизии, "В.Колокольцев прибыл сегодня ночью в город Бишкек. В столичном аэропорту российскую делегацию встретил глава МВД республики У.Исраилов. Визит делегации МВД России приурочен к официальному визиту президента России Владимира Путина в Киргизию".
По словам собеседника агентства, "целью встречи стало обсуждение вопросов дальнейшего взаимодействия. На встрече также состоялся обмен мнениями, обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес ".
"Министры внутренних дел двух государств обсудили вопросы сотрудничества в противодействии экстремизму, терроризму и нелегальной миграции, по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, а также перспективы международного сотрудничества и взаимодействия", - сказал он.
"У.Исраилов выразил признательность за оказанный визит вежливости, и подчеркнул, что МВД Киргизии заинтересовано в развитии всесторонних связей и будет активно сотрудничать по различным направлениям", - рассказал представитель пресс-службы.
"Киргизский министр отметил важность укрепления сотрудничества двух министерств, подчеркнув, что на данном этапе отношения строятся на конструктивной основе. Он выразил уверенность, что нынешняя встреча придаст дополнительный импульс развитию двусторонних отношений", - добавил он.
"Главными темами для рассмотрения стали реализация ранее достигнутых договоренностей между главами обоих государств, межгосударственных программ по борьбе с преступностью. Обе стороны высоко оценили нынешний уровень двустороннего сотрудничества правоохранительных ведомств и высказали намерение на дальнейшее его развитие", - отметили в пресс-службе МВД Киргизии.
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