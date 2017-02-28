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СНГ 28.02.2017 13:03

Взаимодействие в борьбе с терроризмом и нелегальной миграцией обсудили главы МВД России и Киргизии

Прибывший в Бишкек министр внутренних дел России Владимир Колокольцев обсудил с главой МВД Киргизии Уланом Исраиловым вопросы сотрудничества в области противодействия экстремизму, терроризму и нелегальной миграции.

Как сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе МВД Киргизии, "В.Колокольцев прибыл сегодня ночью в город Бишкек. В столичном аэропорту российскую делегацию встретил глава МВД республики У.Исраилов. Визит делегации МВД России приурочен к официальному визиту президента России Владимира Путина в Киргизию".

По словам собеседника агентства, "целью встречи стало обсуждение вопросов дальнейшего взаимодействия. На встрече также состоялся обмен мнениями, обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес ".

"Министры внутренних дел двух государств обсудили вопросы сотрудничества в противодействии экстремизму, терроризму и нелегальной миграции, по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, а также перспективы международного сотрудничества и взаимодействия", - сказал он.

"У.Исраилов выразил признательность за оказанный визит вежливости, и подчеркнул, что МВД Киргизии заинтересовано в развитии всесторонних связей и будет активно сотрудничать по различным направлениям", - рассказал представитель пресс-службы.

"Киргизский министр отметил важность укрепления сотрудничества двух министерств, подчеркнув, что на данном этапе отношения строятся на конструктивной основе. Он выразил уверенность, что нынешняя встреча придаст дополнительный импульс развитию двусторонних отношений", - добавил он.

"Главными темами для рассмотрения стали реализация ранее достигнутых договоренностей между главами обоих государств, межгосударственных программ по борьбе с преступностью. Обе стороны высоко оценили нынешний уровень двустороннего сотрудничества правоохранительных ведомств и высказали намерение на дальнейшее его развитие", - отметили в пресс-службе МВД Киргизии.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, РОССИЯ, МВД, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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