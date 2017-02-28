"Нафтогаз" обвинил "Газпром" в рекордном снижении давления газа на входе в Украину

Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины ПАО "Укртрансгаз", дочерняя компания НАК "Нафтогаз Украины", за последние дни зафиксировала рекордное падение давления в российской ГТС на газоизмерительной станции (ГИС) Суджа - главном пункте входа в украинскую ГТС.

"По состоянию на 08:00 вторника уровень давления на ГИС Суджа упал до рекордно низкого за последние годы уровня 49,7 атм вместо контрактных 60,0 атм", - говорится в сообщении "Нафтогаза" во вторник.

Согласно ему, ПАО "Газпром" также нарушает условия транзитного контракта в отношении максимального уровня суточных колебаний заявок на отбор газа в пунктах выхода из ГТС Украины, которые не должны превышать 4,5% по пункту Ужгород, но в отдельные дни февраля данный показатель был превышен в два раза от нормы.

Кроме того, в отдельные периоды текущего месяца качество газа, который подавался в украинскую ГТС из России, не соответствовало физико-химическим показателям, предусмотренным контрактом, добавляет НАК.

"Систематическое несоблюдение Газпромом условий транзитного контракта создает риски для бесперебойных поставок газа в европейском направлении", - отмечается в релизе.

В то же время "Нафтогаз" подчеркивает, что, несмотря на искусственно созданные российской стороной препятствия, продолжает обеспечивать стабильные поставки газа в Европу. "Все заявки импортеров российского газа выполняются вовремя", - говорится в сообщении.

НАК уточняет, что в рамках механизма быстрого реагирования Европейская комиссия получила оперативное сообщение о внезапном снижении давления на ГИС Суджа.

"Нафтогаз" и Европейская комиссия обеспокоены ситуацией, сложившейся из-за невыполнения российской стороной своих контрактных обязательств, и ожидают от "Газпрома" соответствующих объяснений и исправления ситуации для стабильного обеспечения газом европейских потребителей", - отмечается в релизе НАК.