Отставные американские военные призвали Трампа не сокращать расходы на дипломатические ведомства

Более 120 американских адмиралов и генералов в отставке обратились в письме к президенту США Дональду Трампу с просьбой не сокращать расходы на дипломатические ведомства, сообщает американский телеканал Си-Эн-Эн.

"Госдепартамент, Агентство США по международному развитию, Корпус Мира и другие агентства по вопросам развития играют решающую роль в предотвращении конфликтов и уменьшают необходимость того, чтобы наши мужчины и женщины надевали военную форму и подвергались риску", - приводит телеканал текст письма.

В нем также говорится, что финансирование госдепартамента США необходимо "для обеспечения безопасности всей страны".

Как сообщалось, Д.Трамп намерен значительно увеличить расходы на оборону в 2018 финансовом году, как он и обещал в предвыборной программе.

"Мы увеличим (расходы на - ИФ) безопасность и снизим (расходы - ИФ) на менее приоритетные программы. Большинство федеральных ведомств в результате столкнутся с сокращением", - заявил сотрудник отдела менеджмента и бюджета Белого дома журналистам.

Си-Эн-Эн отмечает, что американский президент может сократить расходы на такие ведомства, как госдеп и агентство по охране окружающей среды.