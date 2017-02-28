Отставные американские военные призвали Трампа не сокращать расходы на дипломатические ведомства

Более 120 американских адмиралов и генералов в отставке обратились в письме к президенту США Дональду Трампу с просьбой не сокращать расходы на дипломатические ведомства, сообщает американский телеканал Си-Эн-Эн.
"Госдепартамент, Агентство США по международному развитию, Корпус Мира и другие агентства по вопросам развития играют решающую роль в предотвращении конфликтов и уменьшают необходимость того, чтобы наши мужчины и женщины надевали военную форму и подвергались риску", - приводит телеканал текст письма.
В нем также говорится, что финансирование госдепартамента США необходимо "для обеспечения безопасности всей страны".
Как сообщалось, Д.Трамп намерен значительно увеличить расходы на оборону в 2018 финансовом году, как он и обещал в предвыборной программе.
"Мы увеличим (расходы на - ИФ) безопасность и снизим (расходы - ИФ) на менее приоритетные программы. Большинство федеральных ведомств в результате столкнутся с сокращением", - заявил сотрудник отдела менеджмента и бюджета Белого дома журналистам.
Си-Эн-Эн отмечает, что американский президент может сократить расходы на такие ведомства, как госдеп и агентство по охране окружающей среды.
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