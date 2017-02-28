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Дальнее зарубежье 28.02.2017 13:14

Отставные американские военные призвали Трампа не сокращать расходы на дипломатические ведомства

Более 120 американских адмиралов и генералов в отставке обратились в письме к президенту США Дональду Трампу с просьбой не сокращать расходы на дипломатические ведомства, сообщает американский телеканал Си-Эн-Эн.

"Госдепартамент, Агентство США по международному развитию, Корпус Мира и другие агентства по вопросам развития играют решающую роль в предотвращении конфликтов и уменьшают необходимость того, чтобы наши мужчины и женщины надевали военную форму и подвергались риску", - приводит телеканал текст письма.

В нем также говорится, что финансирование госдепартамента США необходимо "для обеспечения безопасности всей страны".

Как сообщалось, Д.Трамп намерен значительно увеличить расходы на оборону в 2018 финансовом году, как он и обещал в предвыборной программе.

"Мы увеличим (расходы на - ИФ) безопасность и снизим (расходы - ИФ) на менее приоритетные программы. Большинство федеральных ведомств в результате столкнутся с сокращением", - заявил сотрудник отдела менеджмента и бюджета Белого дома журналистам.

Си-Эн-Эн отмечает, что американский президент может сократить расходы на такие ведомства, как госдеп и агентство по охране окружающей среды.

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Тэги: США, ВОЕННЫЕ, ТРАМП, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]