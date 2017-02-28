Лондон призвал малазийские власти направить в ООН улики по делу об убийстве Ким Чен Нама

Британские власти призвали Малайзию предоставить сотрудникам ООН доступ к уликам, свидетельствующим об использовании отравляющего вещества VX в деле об убийстве сводного брата главы Северной Кореи Ким Чен Нама, сообщили во вторник западные СМИ.
"Если у них есть доказательства (использования VX - ИФ), они должны направить их в Организацию по запрещению химического оружия и в Совет Безопасности ООН", - заявил британский посол Мэтью Райкрофт.
Он также выразил надежду на то, что любая страна, включая Малайзию, которая "имеет доказательства чего-то настолько серьезного, сделает их доступными как можно быстрее".
Ранее представители ОЗХО распространили заявление, в котором говорилось, что "власти Малайзии, возможно, определили факт использования вещества нейропаралитического действия VX в убийстве, которое произошло в аэропорту 13 февраля".
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