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Инфраструктура и тендеры 28.02.2017 11:36

БНПЗ им. Г.Алиева отбирает компанию для техобслуживания системы пенного пожаротушения

Бакинский нефтеперерабатывающий завод (БНПЗ) им. Г.Алиева отбирает компанию для технического обслуживания автоматической системы пенного пожаротушения, отмечается в сообщении завода.

Отбор производится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере – 250 манатов.

Срок выполнения работ - один год со дня подписания контракта с победителем.

Тендерные предложения компаний принимаются до 29 марта. Тендерная процедура состоится также 29 марта.

Бакинский нефтеперерабатывающий завод им Г.Алиева является единственным НПЗ в Азербайджане, в состав которого с 1 января 2015 года включен и НПЗ Azerneftyag.

Н.Аббасова

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Тэги: НПЗ, ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ, ТЕНДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]