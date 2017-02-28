БНПЗ им. Г.Алиева отбирает компанию для техобслуживания системы пенного пожаротушения

Бакинский нефтеперерабатывающий завод (БНПЗ) им. Г.Алиева отбирает компанию для технического обслуживания автоматической системы пенного пожаротушения, отмечается в сообщении завода.

Отбор производится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере – 250 манатов.

Срок выполнения работ - один год со дня подписания контракта с победителем.

Тендерные предложения компаний принимаются до 29 марта. Тендерная процедура состоится также 29 марта.

Бакинский нефтеперерабатывающий завод им Г.Алиева является единственным НПЗ в Азербайджане, в состав которого с 1 января 2015 года включен и НПЗ Azerneftyag.

Н.Аббасова