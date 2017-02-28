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Карабахский конфликт 28.02.2017 11:55

Погиб азербайджанский солдат, ранее получивший ранение в результате боестолкновений в зоне карабахского конфликта в выходные

Азербайджанский военнослужащий Эльвин Ахмедов, получивший ранение в результате боестолкновений в зоне карабахского конфликта в выходные, скончался в военном госпитале, сообщает Минобороны Азербайджана.

"Военнослужащий Э.Ахмедов, раненный в результате боестолкновений при попытке пресечь армянскую диверсию, был доставлен в военный госпиталь, но скончался от полученных ран", - отмечается в сообщении Минобороны.

Как сообщалось ранее, в ночь с 24 на 25 февраля ВС Азербайджана пресекли попытку армянской диверсии на линии фронта. В результате боестолкновений погибли 5 азербайджанских военных.

А.Азизов

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Тэги: СОЛДАТ, ГИБЕЛЬ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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