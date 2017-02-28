Погиб азербайджанский солдат, ранее получивший ранение в результате боестолкновений в зоне карабахского конфликта в выходные

Азербайджанский военнослужащий Эльвин Ахмедов, получивший ранение в результате боестолкновений в зоне карабахского конфликта в выходные, скончался в военном госпитале, сообщает Минобороны Азербайджана.
"Военнослужащий Э.Ахмедов, раненный в результате боестолкновений при попытке пресечь армянскую диверсию, был доставлен в военный госпиталь, но скончался от полученных ран", - отмечается в сообщении Минобороны.
Как сообщалось ранее, в ночь с 24 на 25 февраля ВС Азербайджана пресекли попытку армянской диверсии на линии фронта. В результате боестолкновений погибли 5 азербайджанских военных.
А.Азизов
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