Погиб азербайджанский солдат, ранее получивший ранение в результате боестолкновений в зоне карабахского конфликта в выходные

Азербайджанский военнослужащий Эльвин Ахмедов, получивший ранение в результате боестолкновений в зоне карабахского конфликта в выходные, скончался в военном госпитале, сообщает Минобороны Азербайджана.

"Военнослужащий Э.Ахмедов, раненный в результате боестолкновений при попытке пресечь армянскую диверсию, был доставлен в военный госпиталь, но скончался от полученных ран", - отмечается в сообщении Минобороны.

Как сообщалось ранее, в ночь с 24 на 25 февраля ВС Азербайджана пресекли попытку армянской диверсии на линии фронта. В результате боестолкновений погибли 5 азербайджанских военных.

А.Азизов