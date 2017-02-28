Японский император и его супруга совершают первый визит во Вьетнам

83-летний император Японии Акихито и его супруга императрица Митико впервые отправились с поездкой во Вьетнам, сообщает во вторник японское издание "Майнити".

"Мы надеемся, что наш визит во Вьетнам внесет вклад в дальнейшее развитие взаимопонимания и дружественных отношений между двумя странами", - заявил император в Международном аэропорту Токио перед вылетом во Вьетнам.

Он также упомянул визиты в Японию президентов Вьетнама Нгуен Минь Чьета в 2007 году и Чыонг Тан Шанга и 2014 году соответственно.

По данным издания, это первый зарубежный визит императора после того, как в августе прошлого года Акихито намекнул на будущее отречение.

Согласно графику, император с супругой побывают в Ханое и в Хюэ, встретятся с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом и с председательницей Национального Собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган.

Кроме этого, Акихито и Митико, как ожидается, проведут встречи в Ханое с членами семей бывших военнослужащих армии Японской Империи.

"Майнити" напоминает, что после окончания Второй мировой войны около 600 японских военнослужащих остались на вьетнамской территории. Они присоединились к возглавляемой Хо Ши Мином военно-политической организации Вьетминь, которая повела борьбу с французскими колонизаторами, попытавшимися восстановить позиции во Французском Индокитае - части французской колониальной империи.

Часть японцев, оставшихся во Вьетнаме, обзавелись семьями. Однако этим японцам не разрешили взять их с собой обратно в Японию после Первой Индокитайской войны (1946 - 1954 годы), когда многие бывшие военнослужащие стали возвращаться на родину. "Майнити" пишет, что сейчас число потомков от этих браков составляет несколько сотен человек.

В воскресенье император Акихито и Митико должны прибыть в Таиланд. Император возложит цветы к алтарю в честь покойного короля Пумипона Адульядета и встретится с нынешним королем Таиланда Рамой X.