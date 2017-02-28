Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7475 EUR   1.8505 RUR   0.0302 GBR   2.1725 TRY   0.4843

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.06 Brent   56.66

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 11° 2 Мар 12° 3 Мар 11°

Дальнее зарубежье 28.02.2017 12:01

Японский император и его супруга совершают первый визит во Вьетнам

83-летний император Японии Акихито и его супруга императрица Митико впервые отправились с поездкой во Вьетнам, сообщает во вторник японское издание "Майнити".

"Мы надеемся, что наш визит во Вьетнам внесет вклад в дальнейшее развитие взаимопонимания и дружественных отношений между двумя странами", - заявил император в Международном аэропорту Токио перед вылетом во Вьетнам.

Он также упомянул визиты в Японию президентов Вьетнама Нгуен Минь Чьета в 2007 году и Чыонг Тан Шанга и 2014 году соответственно.

По данным издания, это первый зарубежный визит императора после того, как в августе прошлого года Акихито намекнул на будущее отречение.

Согласно графику, император с супругой побывают в Ханое и в Хюэ, встретятся с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом и с председательницей Национального Собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган.

Кроме этого, Акихито и Митико, как ожидается, проведут встречи в Ханое с членами семей бывших военнослужащих армии Японской Империи.

"Майнити" напоминает, что после окончания Второй мировой войны около 600 японских военнослужащих остались на вьетнамской территории. Они присоединились к возглавляемой Хо Ши Мином военно-политической организации Вьетминь, которая повела борьбу с французскими колонизаторами, попытавшимися восстановить позиции во Французском Индокитае - части французской колониальной империи.

Часть японцев, оставшихся во Вьетнаме, обзавелись семьями. Однако этим японцам не разрешили взять их с собой обратно в Японию после Первой Индокитайской войны (1946 - 1954 годы), когда многие бывшие военнослужащие стали возвращаться на родину. "Майнити" пишет, что сейчас число потомков от этих браков составляет несколько сотен человек.

В воскресенье император Акихито и Митико должны прибыть в Таиланд. Император возложит цветы к алтарю в честь покойного короля Пумипона Адульядета и встретится с нынешним королем Таиланда Рамой X.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, ИМПЕРАТОР, ВЬЕТНАМ, ВИЗИТ


Похожие новости


Японский император Акихито отмечает свой 83-й день рождения Император Японии отменил традиционный обед с премьер-министром из-за проблем со здоровьем Врачи диагностировали симптомы простуды у императора Японии Японские власти готовятся к отречению императора Японии Акихито в 2018 году - СМИ Японским властям необходимо всерьез отнестись к выступлению императора Акихито - премьер Император Японии опубликует видеообращение в связи с предположениями о его намерении отречься от престола

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]