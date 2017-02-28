Группа чиновников из КНДР прибыла в Малайзию, чтобы добиться выдачи тела Ким Чен Нама

Делегация высокопоставленных чиновников КНДР прибыла в Малайзию для того, чтобы получить тело старшего сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Нама, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на входящего в делегацию северокорейского дипломата Ли Дон Ира.
Делегация находится в Малайзии для того, чтобы попытаться забрать тело, а также добиться освобождения задержанного в рамках расследования гражданина Северной Кореи, сообщил Ли Дон Ир, ранее занимавший пост заместителя постоянного представителя КНДР при ООН.
Ранее власти Малайзии подтвердили, что человек, скончавшийся 13 февраля после нападения с использованием высокотоксичного вещества VX, идентифицирован как Ким Чен Нам. Власти КНДР говорят лишь о гражданине КНДР с дипломатическим паспортом, не называя при этом его по имени.
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