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Дальнее зарубежье 28.02.2017 12:03

Группа чиновников из КНДР прибыла в Малайзию, чтобы добиться выдачи тела Ким Чен Нама

Делегация высокопоставленных чиновников КНДР прибыла в Малайзию для того, чтобы получить тело старшего сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Нама, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на входящего в делегацию северокорейского дипломата Ли Дон Ира.

Делегация находится в Малайзии для того, чтобы попытаться забрать тело, а также добиться освобождения задержанного в рамках расследования гражданина Северной Кореи, сообщил Ли Дон Ир, ранее занимавший пост заместителя постоянного представителя КНДР при ООН.

Ранее власти Малайзии подтвердили, что человек, скончавшийся 13 февраля после нападения с использованием высокотоксичного вещества VX, идентифицирован как Ким Чен Нам. Власти КНДР говорят лишь о гражданине КНДР с дипломатическим паспортом, не называя при этом его по имени.

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Тэги: МАЛАЙЗИЯ, КНДР, ДЕЛЕГАЦИЯ-КИМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]