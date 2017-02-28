Главе Samsung предъявят обвинения в коррупции

Государственный обвинитель по особо важным преступлениям Южной Кореи намерен предъявить официальные обвинения одному из богатейших бизнесменов страны, вице-президенту и фактическому главе компании Samsung Electronics Ли Джэёну, сообщает CNN.

По словам представителя прокуратуры, 48-летний бизнесмен будет обвинен в даче взятки, даче ложных показаний, растрате вверенных средств и укрывании зарубежных активов.

Предъявление обвинений означает, что Ли Джэёну придется предстать перед судом наряду с четырьмя другими топ-менеджерами компании. Samsung и Ли Джэён отрицают все обвинения.

Власти Южной Кореи подозревают, что Samsung перечислил 41 млрд вон ($36 млн) в один из фондов, подконтрольных Чхве Сун Силь - подруге президента Южной Кореи Пак Кын Хе, в обмен на покровительство руководства страны.

Samsung является одним из крупнейших в мире производителей высокотехнологичной электроники, мобильных телефонов, телевизоров, мониторов и бытовой техники.

Акции Samsung во вторник подорожали на 1%, новость была объявлена после закрытия биржи в Сеуле.