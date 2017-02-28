В Японии близ Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Японии в 46 км к северо-востоку от города Фукусима, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 10:49 мск во вторник землетрясения имел координаты 38,05 градуса северной широты и 140,85 градуса восточной долготы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".
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