Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7475 EUR   1.8505 RUR   0.0302 GBR   2.1725 TRY   0.4843

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.06 Brent   56.66

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 11° 2 Мар 12° 3 Мар 11°

Дальнее зарубежье 28.02.2017 12:16

В Японии близ Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Японии в 46 км к северо-востоку от города Фукусима, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 10:49 мск во вторник землетрясения имел координаты 38,05 градуса северной широты и 140,85 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


Похожие новости


Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на японском острове Хонсю близ Токио На севере Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3 Землетрясение произошло у восточного побережья Японии Жертвами нового землетрясения в Японии стали 18 человек - СМИ У юго-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6 Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на северо-востоке Японии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]