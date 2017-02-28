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Регион 28.02.2017 12:07

Пятибалльное землетрясение зафиксировано на юге Армении

Землетрясение магнитудой 3,9 произошло во вторник утром в городе Капан на юге Армении, сообщает пресс-служба МЧС республики.

По данным ведомства, в 10:17 (09:17 мск) в 5 км к северо-западу от города Капан произошло землетрясение, сила которого в эпицентре составила 5 баллов по шкале МСК-64.

"Землетрясение чувствовалось в городах Капан (5 баллов), Горис и Каджаран (4-5 баллов). За землетрясением последовал афтершок силой 3,3 балла", - отметили в МЧС.

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]