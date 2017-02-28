В Германии закрыли молельный дом, который ранее посещал берлинский террорист

Власти Германии закрыли молельный дом в Берлине, который часто посещал совершивший теракт на рождественской ярмарке тунисец Анис Амри, сообщают во вторник европейские СМИ.

Ранее сотрудники правоохранительных органов провели обыски на 20 объектах, в том числе в здании молельного дома в районе Моабит.

В заявлении местной полиции отмечается, что "в германских СМИ его часто называли мечетью "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ)".

19 декабря 12 человек погибли и около 50 пострадали из-за наезда грузовика на посетителей рождественской ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплатц. Исполнителем теракта был А.Амри, который позже был застрелен итальянской полицией в Милане. Ответственность за теракт взяли на себя боевики ИГ.