В ДТП на дорогах Азербайджана за сутки пострадали 3 человека - МВД

Три человека пострадали в результате произошедшего за минувшие сутки на территории Азербайджана одного дорожно-транспортного происшествия, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

За сутки на территории республики было зафиксировано 94 преступления, 28 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 65 человек.

Зафиксировано три факта, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Р.Бабаев