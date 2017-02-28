Путин прибыл на переговоры в Киргизию

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Киргизию, где проведет переговоры с президентом страны Алмазбеком Атамбаевым.

После церемонии официальной встречи переговоры пройдут сначала в узком, а затем в широком составах. После этого состоится подписание совместных документов, а затем президенты двух стран сделают заявление для прессы.