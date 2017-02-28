За госсчет вступительные экзамены в вузы и ссузы в Азербайджане в 2017 году будут сдавать 70 тыс. абитуриентов – глава Совета директоров ГЭЦ

За счет средств госбюджета Азербайджана в 2017 году будет оплачиваться экзамен 70 тыс. абитуриентов, впервые участвующих во вступительных экзаменах в вузы и ссузы, заявила глава Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.
«Распоряжение президента Азербайджана о дополнительных мерах по организации приема студентов в высшие и средние специализированные учебные заведения охватит 70 тыс. абитуриентов в 2017 году», - сказала М.Аббасзаде на пресс-конференции во вторник.
Она отметила увеличение числа абитуриентов, подавших документы на вступление в вузы.
«В прошлом году документы на вступительные экзамены подали 56 тыс. человек», - подчеркнула М.Аббасзаде.
По ее словам, в Азербайджане будет применяться практика многократной сдачи вступительных экзаменов.
«В этом году абитуриентам будут даны две попытки для сдачи вступительных экзаменов. Возможно, в будущем абитуриенты смогут попытать удачу два или даже три раза. Правда, вторую попытку они должны будут оплачивать сами», - отметила она.
Две попытки в текущем году будут предоставлены абитуриентам, поступающим по первой и четвертой группе специальностей.
По словам М.Аббасзаде, в ближайшие дни Тарифный совет утвердит окончательное решение по размеру платы за участие в экзаменах. «Участие в конкурсах на поступление в магистратуру, резидентуру и на госслужбу будет платным», - сказала она.
Р.Бабаев
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