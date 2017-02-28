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Финансы 28.02.2017 12:47

Экономика Нигерии сократилась в 2016 году впервые за 25 лет

ВВП Нигерии снизился по итогам 2016 года, причем спад экономики самой густонаселенной страны Африки зафиксирован впервые с 1991 года.

Экономика страны по итогам октября-декабря сократилась на 1,3% в годовом выражении, а по итогам года в целом падение составило 1,5%.

Негативным фактором для нигерийской экономики стали низкие цены на нефть и сокращение добычи из-за атак боевиков на объекты нефтяной инфраструктуры. Объем производства в нефтегазовом секторе Нигерии сократился в 2016 году на 14%.

В частности, это привело к падению курса местной валюты найры и ускорению инфляции до максимума за 10 лет. В ответ центробанку страны пришлось повысить ключевую ставку, которая сейчас составляет 14%.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что благодаря повышению цен на нефть и восстановлению стабильности в дельте реки Нигер экономика Нигерии вырастет на 0,8% в 2017 году.

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Тэги: НИГЕРИЯ, ЭКОНОМИКА, СОКРАЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]