Экономика Нигерии сократилась в 2016 году впервые за 25 лет

ВВП Нигерии снизился по итогам 2016 года, причем спад экономики самой густонаселенной страны Африки зафиксирован впервые с 1991 года.

Экономика страны по итогам октября-декабря сократилась на 1,3% в годовом выражении, а по итогам года в целом падение составило 1,5%.

Негативным фактором для нигерийской экономики стали низкие цены на нефть и сокращение добычи из-за атак боевиков на объекты нефтяной инфраструктуры. Объем производства в нефтегазовом секторе Нигерии сократился в 2016 году на 14%.

В частности, это привело к падению курса местной валюты найры и ускорению инфляции до максимума за 10 лет. В ответ центробанку страны пришлось повысить ключевую ставку, которая сейчас составляет 14%.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что благодаря повышению цен на нефть и восстановлению стабильности в дельте реки Нигер экономика Нигерии вырастет на 0,8% в 2017 году.