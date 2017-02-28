Израиль внес Грузию в список безопасных стран и изменил правила предоставления убежища гражданам республики

Прошения грузинских граждан о предоставлении в Израиле убежища не будут удовлетворяться без серьезных причин для обращения, сообщает во вторник МИД Грузии.
Как говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, по оценке израильского государства, в Грузии никому не угрожает опасность преследования по расовому, религиозному, национальному признаку или по признаку принадлежности к определенным социальным группам.
По информации МИД, в этой связи Израиль внес Грузию в список безопасных стран, что также подразумевает внесение изменений в процедуры рассмотрения заявлений о предоставлении убежища.
В частности, как отмечают в МИД, заявления о предоставлении убежища будут рассматриваться в особо ускоренных темпах, максимум в течение одного месяца.
В МИД указывают и на то, что гражданам Грузии, которые обратятся к властям Израиля с таким заявлением в течение периода, пока заявление будет рассматриваться, не будет дано право трудоустройства в Израиле.
Как сказано в сообщении МИД, Израиль стал пятым государством после Бельгии, Франции, Болгарии и Австрии, которое внесло Грузию в список безопасных стран.
Между тем, на прошлой неделе сообщалось, что около 30 граждан Грузии не были пропущены в Израиль и после трех дней задержания были депортированы на родину.
Депортированные граждане заявили журналистам, что израильские пограничники задержали их, даже не задав вопросы.
По их словам, документы у них были в порядке, однако пограничники сочли, что целью их прибытия не была туристическая поездка.
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