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СНГ 28.02.2017 16:20

Израиль внес Грузию в список безопасных стран и изменил правила предоставления убежища гражданам республики

Прошения грузинских граждан о предоставлении в Израиле убежища не будут удовлетворяться без серьезных причин для обращения, сообщает во вторник МИД Грузии.

Как говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, по оценке израильского государства, в Грузии никому не угрожает опасность преследования по расовому, религиозному, национальному признаку или по признаку принадлежности к определенным социальным группам.

По информации МИД, в этой связи Израиль внес Грузию в список безопасных стран, что также подразумевает внесение изменений в процедуры рассмотрения заявлений о предоставлении убежища.

В частности, как отмечают в МИД, заявления о предоставлении убежища будут рассматриваться в особо ускоренных темпах, максимум в течение одного месяца.

В МИД указывают и на то, что гражданам Грузии, которые обратятся к властям Израиля с таким заявлением в течение периода, пока заявление будет рассматриваться, не будет дано право трудоустройства в Израиле.

Как сказано в сообщении МИД, Израиль стал пятым государством после Бельгии, Франции, Болгарии и Австрии, которое внесло Грузию в список безопасных стран.

Между тем, на прошлой неделе сообщалось, что около 30 граждан Грузии не были пропущены в Израиль и после трех дней задержания были депортированы на родину.

Депортированные граждане заявили журналистам, что израильские пограничники задержали их, даже не задав вопросы.

По их словам, документы у них были в порядке, однако пограничники сочли, что целью их прибытия не была туристическая поездка.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ИЗРАИЛЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ, УБЕЖИЩЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]