Президент Киргизии отрицает политическую подоплеку в деле лидера оппозиции

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что в аресте лидера оппозиционной партии "Ата-Мекен" Омурбека Текебаева нет политической подоплеки, речь идет об обвинении в мошенничестве.

"Я здесь никакой политики не вижу. Я вижу политику в том, что многие другие стали бояться того, что и их дела выплывут наружу", - сказал глава государства на брифинге по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Бишкеке.

"Тогда они тоже скажут, что это тоже репрессии. Какие репрессии? Чистой воды - мошенничество", - отметил А.Атамбаев.

Он процитировал при этом известную фразу из фильма "Место встречи изменить нельзя": "Вор должен сидеть в тюрьме", и добавил от себя: "Кто бы это ни был".

По словам президента, былые заслуги не могут освобождать от ответственности. "Если ты в 2010 году стал членом временного правительства или кем-то из руководителей, это не должно быть индульгенцией. Вот в этом и беда всех революций: простые люди погибают, а кто-то на этом наживается, делает большие деньги", - сказал А.Атанбаев.

Касаясь перспектив расследования уголовного дела в отношении оппозиционера, глава государства затруднился определить позицию его преемника, но заверил, что при нем следствие будет вестись до конца.

"Все будет всплывать. Я не знаю, хватит ли у следующего президента духу довести дело до конца, но при мне это будет вестись до конца. И потом, когда я уже не буду президентом, я все-таки останусь в политике", - отметил президент.

По его мнению, это дело "должно быть уроком для других, чтобы неповадно было".

Киргизский лидер ответил также своим критикам на обвинения в том, что "Атанбаев тоже в доле, тоже воровал". "Когда Атанбаев стал миллионером, многие сегодняшние миллионеры только начинали бизнес, а я уже был долларовый мультимиллионер", - сказал президент.

25 февраля Генпрокуратура Киргизии объявила о возбуждении уголовного дела в отношении О.Текебаева по статьям "Коррупция" и "Мошенничество" по делу вокруг сотового оператора MegaCom (ЗАО "Альфа Телеком"). Основанием для возбуждения дела стало обращение о привлечении к ответственности О.Текебаева со стороны владельца ряда телекоммуникационных компаний РФ Леонида Маевского, который написал о том, что в 2010 году, когда политик был заместителем главы временного правительства, ему был передан $1 млн для создания преференций по управлению оператором.

В ночь на 26 февраля О.Текебаев был задержан на 48 часов в бишкекском аэропорту "Манас", куда он прилетел из Вены, где участвовал в заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

В понедельник суд вынес решение об аресте политика на два месяц.

О.Текебаев является бессменным лидером оппозиционной партии "Ата-Мекен". С середины 1990-х годов избирался в парламент Киргизии, в 2005-2006 годах был спикером законодательного органа. После смены власти в апреле 2010 года занимал пост заместителя главы временного правительства, где курировал вопросы проведения конституционной реформы.

В 2005 и 2010 годах О.Текебаев и возглавляемая им партия были активными участниками событий, которые привели к смене власти в Киргизии и бегству президентов Аскара Акаева и Курманбека Бакиева.