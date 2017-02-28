Россия не поддержит новые санкции в отношении Сирии - Путин

Санкции в отношении сирийского руководства подорвали бы переговорный процесс по урегулированию в Сирии, Россия "эти рестрикции" не поддержит, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается санкций в отношении сирийского руководства, то я думаю, что сейчас это совершенно неуместно", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.

По словам российского президента, введение санкций "не помогло бы переговорному процессу, а только мешало бы или подрывало бы доверие в ходе переговорного процесса".

"Россия никаких новых санкций в отношении Сирии поддерживать не будет", - подчеркнул В.Путин.