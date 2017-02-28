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СНГ 28.02.2017 16:47

Россия не поддержит новые санкции в отношении Сирии - Путин

Санкции в отношении сирийского руководства подорвали бы переговорный процесс по урегулированию в Сирии, Россия "эти рестрикции" не поддержит, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается санкций в отношении сирийского руководства, то я думаю, что сейчас это совершенно неуместно", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.

По словам российского президента, введение санкций "не помогло бы переговорному процессу, а только мешало бы или подрывало бы доверие в ходе переговорного процесса".

"Россия никаких новых санкций в отношении Сирии поддерживать не будет", - подчеркнул В.Путин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, САНКЦИИ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]