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СНГ 28.02.2017 17:19

Киргизский президент сообщил о полном взаимопонимании с Путиным практически по всем вопросам

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что доволен прошедшими во вторник в Бишкеке переговорами с главой Российского государства Владимиром Путиным.

"Я и вся киргизская делегация довольны результатами переговоров", - заявил А.Атамбаев журналистам по итогам встречи.

"Ссего мы в узком и широком кругу обсудили весь спектр вопросов двустороннего сотрудничества, мы практически по всем вопросам пришли к полному взаимопониманию, обсудили вопросы экономического сотрудничества, безопасности, военно-технического сотрудничества, и, конечно, интеграционные процессы в ЕАЭС", - отметил он.

"Мы обменяли мнениями и по другим вопросам, в том числе и международным, в международных вопросах наши страны имеют в основном совпадающие или близкие позиции", - сказал А.Атамбаев.

По его словам, визит президента РФ в Киргизию является знаковым событием, так как он проходит в канун 25-летия установления дипотношений.

"По итогам принято совместное заявление, подписаны документы, и у нас уже во время моего визита в РФ будет подписан ряд других хороших документов", - добавил президент Киргизии.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]