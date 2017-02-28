Киргизский президент сообщил о полном взаимопонимании с Путиным практически по всем вопросам

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что доволен прошедшими во вторник в Бишкеке переговорами с главой Российского государства Владимиром Путиным.
"Я и вся киргизская делегация довольны результатами переговоров", - заявил А.Атамбаев журналистам по итогам встречи.
"Ссего мы в узком и широком кругу обсудили весь спектр вопросов двустороннего сотрудничества, мы практически по всем вопросам пришли к полному взаимопониманию, обсудили вопросы экономического сотрудничества, безопасности, военно-технического сотрудничества, и, конечно, интеграционные процессы в ЕАЭС", - отметил он.
"Мы обменяли мнениями и по другим вопросам, в том числе и международным, в международных вопросах наши страны имеют в основном совпадающие или близкие позиции", - сказал А.Атамбаев.
По его словам, визит президента РФ в Киргизию является знаковым событием, так как он проходит в канун 25-летия установления дипотношений.
"По итогам принято совместное заявление, подписаны документы, и у нас уже во время моего визита в РФ будет подписан ряд других хороших документов", - добавил президент Киргизии.
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