Председатель КНР ожидает стабильного развития экономики страны в 2017г

Председатель КНР Си Цзиньпин ожидает стабильного развития экономики страны в текущем году.

По его словам, Китай в 2017 году будет придерживаться идеи "достижения прогресса при сохранении стабильности", что позволит обеспечить стабильное и здоровое развитие экономики, сообщает агентство "Синьхуа".

Страна будет стремиться к повышению качества и эффективности экономической деятельности и углублению структурных реформ на стороне предложения, заявил китайский лидер на заседании Центральной руководящей группы по финансовым и экономическим делам.