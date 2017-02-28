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Дальнее зарубежье 28.02.2017 17:40

Председатель КНР ожидает стабильного развития экономики страны в 2017г

Председатель КНР Си Цзиньпин ожидает стабильного развития экономики страны в текущем году.

По его словам, Китай в 2017 году будет придерживаться идеи "достижения прогресса при сохранении стабильности", что позволит обеспечить стабильное и здоровое развитие экономики, сообщает агентство "Синьхуа".

Страна будет стремиться к повышению качества и эффективности экономической деятельности и углублению структурных реформ на стороне предложения, заявил китайский лидер на заседании Центральной руководящей группы по финансовым и экономическим делам.

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Тэги: КИТАЙ, ЭКОНОМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]