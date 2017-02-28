Первое апреля – Международный день смеха

День смеха— или День дурака (April Fools`Day или All Fool`s Day) - это международный праздник, отмечаемый во всем мире1 апреля. В этот день принято разыгрывать родных, друзей и просто знакомых, или просто подшучивать над ними. Откуда именно родом этот праздник история, к сожалению, умалчивает, но есть версия, что его происхождение связано с наступлением весеннего нового года, который всегда сопровождался праздничными гуляниями, шутками, шалостями и весёлыми проделками. Традиция этого праздника, живёт и по сей день. Более того – она с успехом прописалась на телевидении, закрепила свои позиции в различных шоу программах, шагнула на подмостки концертных залов и театров. Вот и Русский драматический театр решил не отставать от мировой традиции и вместе со зрителями повеселиться в этот день от души. Как? Шутя и импровизируя, лицедействуя и перевоплощаясь, потешаясь и смеясь: над собой, друзьями, зрителями, звёздами большими и маленькими. Словом, калейдоскоп весёлых преображений «Два в одном» не оставят равнодушными ни зрителей, ни самих актёров. Потому, что в этот раз им придётся изрядно потрудиться для того, чтобы , выскользнув из панциря спасительных слов, продемонстрировать мастер-класс профессионализма, обходясь без них. Тело, душа, эмоция и голос станут для них или спасительным кругом, или плахой. В роли судей, будут, конечно, зрители. Именно они «выставят соответствующие балы» сценическому обаянию актёров, их эмоциональной и пластической убедительности, виртуозности перевоплощения. Весёлое первоапрельское ристалище «Два в одном» добавит драйва и тем, кто будет в зале, и тем, кто в этот вечер на сцене. А еще кому-то в зале повезёт, и он выиграет интересный приз! Какой? Организаторы пока умалчивают. Вполне возможно, что это будет ужин при свечах тэт-а-тэт со звездой. Билеты уже продаются, артисты уже репетируют, драматург переписывает финальные реплики, а режиссёр придумывает всё новые и новые обстоятельства авантюрного действия под названием «Два в одном».