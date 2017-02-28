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Финансы 28.02.2017 16:41

ЕБРР выделил $29 млн кредита на установку в Казахстане счетчиков тепла

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) профинансирует установку в Казахстане тепловых счетчиков на сумму 9 млрд тенге (около $29 млн по текущему курсу), сообщила пресс-служба банка.

Кредитное соглашение подписали в Астане директор ЕБРР по Казахстану Джанет Хэкман и исполняющий обязанности председателя казахстанского АО "Фонд развития жилищно-коммунального хозяйства" Кайсар Байдалы.

Финансирование будут предоставлено в рамках реализации разработанной ЕБРР концепции перехода к "зеленой экономике".

"Используя средства кредита, фонд будет устанавливать приборы учета тепла в жилых зданиях, а позднее приступит к пилотному этапу установки индивидуальных тепловых пунктов и автоматизированных систем учета электроэнергии", - говорится в пресс-релизе. Новые приборы учета обеспечат дополнительную экономию тепла и электроэнергии в Казахстане, экономика которого относится к числу наиболее энергоемких в регионе работы ЕБРР, позволят теплоснабжающим компаниям оптимизировать подачу тепла и сократить потери в сетях.

"Учет расхода воды и электроэнергии хорошо поставлен, но тепловыми счетчиками охвачено лишь 45% многоквартирных домов. Ожидается, что благодаря проекту ЕБРР в ближайшие 2-3 года охват удастся довести до 80%, а в перспективе - обеспечить полный учет расходуемой тепловой энергии по всей стране", - отмечает банк.

Техническое содействие в рамках проекта будет финансироваться грантами специального фонда ЕБРР.

На шесть проектов по модернизации системы централизованного теплоснабжения Казахстана ЕБРР уже выделил $87 млн.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЕБРР, ТЕПЛО, СЧЕТЧИКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]