ЕБРР выделил $29 млн кредита на установку в Казахстане счетчиков тепла

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) профинансирует установку в Казахстане тепловых счетчиков на сумму 9 млрд тенге (около $29 млн по текущему курсу), сообщила пресс-служба банка.
Кредитное соглашение подписали в Астане директор ЕБРР по Казахстану Джанет Хэкман и исполняющий обязанности председателя казахстанского АО "Фонд развития жилищно-коммунального хозяйства" Кайсар Байдалы.
Финансирование будут предоставлено в рамках реализации разработанной ЕБРР концепции перехода к "зеленой экономике".
"Используя средства кредита, фонд будет устанавливать приборы учета тепла в жилых зданиях, а позднее приступит к пилотному этапу установки индивидуальных тепловых пунктов и автоматизированных систем учета электроэнергии", - говорится в пресс-релизе. Новые приборы учета обеспечат дополнительную экономию тепла и электроэнергии в Казахстане, экономика которого относится к числу наиболее энергоемких в регионе работы ЕБРР, позволят теплоснабжающим компаниям оптимизировать подачу тепла и сократить потери в сетях.
"Учет расхода воды и электроэнергии хорошо поставлен, но тепловыми счетчиками охвачено лишь 45% многоквартирных домов. Ожидается, что благодаря проекту ЕБРР в ближайшие 2-3 года охват удастся довести до 80%, а в перспективе - обеспечить полный учет расходуемой тепловой энергии по всей стране", - отмечает банк.
Техническое содействие в рамках проекта будет финансироваться грантами специального фонда ЕБРР.
На шесть проектов по модернизации системы централизованного теплоснабжения Казахстана ЕБРР уже выделил $87 млн.
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