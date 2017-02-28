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СНГ 28.02.2017 18:04

Совместная коллегия министерств внутренних дел Союзного государства пройдет в июле - глава МВД Белоруссии

Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич заявил, что очередная совместная коллегия органов внутренних дел Союзного государства Белоруссии и России пройдет в июле.

"Ближайшая совместная коллегия пройдет в Российской Федерации и, если не ошибаюсь, в июле", - сказал И.Шуневич на пресс-конференции в Минске во вторник.

По его словам, МВД Белоруссии и России на коллегии "рассмотрят актуальные вопросы".

И.Шуневич также подчеркнул, что министерство внутренних дел республики имеет тесные контакты с правоохранительными органами не только в рамках Союзного государства, но и в рамках ОДКБ.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, МВД, КОЛЛЕГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]