Совместная коллегия министерств внутренних дел Союзного государства пройдет в июле - глава МВД Белоруссии

Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич заявил, что очередная совместная коллегия органов внутренних дел Союзного государства Белоруссии и России пройдет в июле.

"Ближайшая совместная коллегия пройдет в Российской Федерации и, если не ошибаюсь, в июле", - сказал И.Шуневич на пресс-конференции в Минске во вторник.

По его словам, МВД Белоруссии и России на коллегии "рассмотрят актуальные вопросы".

И.Шуневич также подчеркнул, что министерство внутренних дел республики имеет тесные контакты с правоохранительными органами не только в рамках Союзного государства, но и в рамках ОДКБ.