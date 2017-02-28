Совместная коллегия министерств внутренних дел Союзного государства пройдет в июле - глава МВД Белоруссии

Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич заявил, что очередная совместная коллегия органов внутренних дел Союзного государства Белоруссии и России пройдет в июле.
"Ближайшая совместная коллегия пройдет в Российской Федерации и, если не ошибаюсь, в июле", - сказал И.Шуневич на пресс-конференции в Минске во вторник.
По его словам, МВД Белоруссии и России на коллегии "рассмотрят актуальные вопросы".
И.Шуневич также подчеркнул, что министерство внутренних дел республики имеет тесные контакты с правоохранительными органами не только в рамках Союзного государства, но и в рамках ОДКБ.
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