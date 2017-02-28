Парламент Азербайджана продлит на 5 лет полномочия трех членов правления ЦБА - Гулиева, Хубанова и Бабаева

Парламентский комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству одобрил продление полномочий трех членов правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на очередной пятилетний срок.

Такое решение было принято на заседании комитета во вторник, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в парламенте. Теперь их кандидатуры должны быть утверждены на пленарном заседании парламента.

В частности, комитет одобрил продление полномочий Алима Гулиева, Вадима Хубанова и Афтандиля Бабаева.

А.Гулиев в настоящее время является первым заместителем правления ЦБА. В правление Центробанка он входит с июня 1996 года.

В.Хубанов является заместителем председателя правления Центробанка, в правление ЦБА входит с июня 1996 года.

А.Бабаев занимает должность заместителя предправления ЦБА, в правление банка входит с декабря 2001 года.

А.Азизов