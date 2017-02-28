В ходе двух заседаний - вечером во вторник и утром в среду - Европейская комиссия обсудит "Белую книгу" о будущем Европейского союза, сообщил журналистам на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

По его словам, документ будет утвержден исполнительной коллегией и опубликован в среду в 15:00 по местному времени (17:00 мск). В это же время председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прибудет на пленарную сессию Европейского парламента в Брюсселе, чтобы представить европейским депутатам "Белую книгу" в преддверии юбилейного саммита ЕС в Риме 25 марта, на котором будет рассмотрена дальнейшая судьба Евросоюза в составе 27 государств-членов.

"Речь идет о возможных позитивных и реалистичных опциях, которые приведут к единству и сотрудничеству 27 государств. Сейчас предстоит рассмотреть содержание этих опций, что надлежит сделать коллегии. Идея в том, чтобы запустить широкий процесс размышлений вокруг этих реалистичных и заслуживающих доверия политических опций, на базе которых следует продвигаться в будущее", - объяснил пресс-секретарь.

В опубликованном на сайте Европарламента проекте повестки дня пленарной сессии 1-2 марта примерно на 15:00 среды запланированы дебаты о подготовке Европейского Совета 9-10 марта, на котором главы государств и правительств, среди прочего, должны будут обсудить предстоящую в Риме встречу в верхах. Как ожидается, в рамках дискуссии парламентариев по саммиту ЕС будет представлена "Белая книга".