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Дальнее зарубежье 28.02.2017 18:29

ЕК представит Европарламенту "Белую книгу" о будущем Евросоюза

В ходе двух заседаний - вечером во вторник и утром в среду - Европейская комиссия обсудит "Белую книгу" о будущем Европейского союза, сообщил журналистам на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

По его словам, документ будет утвержден исполнительной коллегией и опубликован в среду в 15:00 по местному времени (17:00 мск). В это же время председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прибудет на пленарную сессию Европейского парламента в Брюсселе, чтобы представить европейским депутатам "Белую книгу" в преддверии юбилейного саммита ЕС в Риме 25 марта, на котором будет рассмотрена дальнейшая судьба Евросоюза в составе 27 государств-членов.

"Речь идет о возможных позитивных и реалистичных опциях, которые приведут к единству и сотрудничеству 27 государств. Сейчас предстоит рассмотреть содержание этих опций, что надлежит сделать коллегии. Идея в том, чтобы запустить широкий процесс размышлений вокруг этих реалистичных и заслуживающих доверия политических опций, на базе которых следует продвигаться в будущее", - объяснил пресс-секретарь.

В опубликованном на сайте Европарламента проекте повестки дня пленарной сессии 1-2 марта примерно на 15:00 среды запланированы дебаты о подготовке Европейского Совета 9-10 марта, на котором главы государств и правительств, среди прочего, должны будут обсудить предстоящую в Риме встречу в верхах. Как ожидается, в рамках дискуссии парламентариев по саммиту ЕС будет представлена "Белая книга".

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Тэги: ЕС, БУДУЩЕЕ, ЮНКЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]