Минналогов Азербайджана упростит формы деклараций и отчетов для МСП

Министерство налогов Азербайджана намерено упростить формы деклараций и отчетов для малых и средних предпринимателей, отмечает глава ведомства Фазиль Мамедов в статье, опубликованной на сайте Европейской организации налоговых администраций (IOTA).

«Кроме этого, в отчетность крупных предприятий и предприятий особого режима будут привнесены изменения, которые позволят проводить аналитические анализы», - пишет Ф.Мамедов.

Министр подчеркнул, что при работе с крупными налогоплательщиками министерство будет проводить политику, основанную "на широком анализе и оценке рисков".

А.Ахундов