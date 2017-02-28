Минналогов Азербайджана упростит формы деклараций и отчетов для МСП

Министерство налогов Азербайджана намерено упростить формы деклараций и отчетов для малых и средних предпринимателей, отмечает глава ведомства Фазиль Мамедов в статье, опубликованной на сайте Европейской организации налоговых администраций (IOTA).
«Кроме этого, в отчетность крупных предприятий и предприятий особого режима будут привнесены изменения, которые позволят проводить аналитические анализы», - пишет Ф.Мамедов.
Министр подчеркнул, что при работе с крупными налогоплательщиками министерство будет проводить политику, основанную "на широком анализе и оценке рисков".
А.Ахундов
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