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Бизнес и законодательство 28.02.2017 17:28

Минналогов Азербайджана упростит формы деклараций и отчетов для МСП

Министерство налогов Азербайджана намерено упростить формы деклараций и отчетов для малых и средних предпринимателей, отмечает глава ведомства Фазиль Мамедов в статье, опубликованной на сайте Европейской организации налоговых администраций (IOTA).

«Кроме этого, в отчетность крупных предприятий и предприятий особого режима будут привнесены изменения, которые позволят проводить аналитические анализы», - пишет Ф.Мамедов.

Министр подчеркнул, что при работе с крупными налогоплательщиками министерство будет проводить политику, основанную "на широком анализе и оценке рисков".

А.Ахундов

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Тэги: НАЛОГИ, ОТЧЕТНОСТЬ, УПРОЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]