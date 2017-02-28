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СНГ 28.02.2017 18:43

МВД Белоруссии выступает за более жесткое наказание "воров в законе"

Министерство внутренних дел Белоруссии подготовило законопроект по ужесточению наказания для так называемых "воров в законе".

"Некоторое время назад министерство внутренних дел выступило инициатором подготовки нового законопроекта, усиливающего ответственность лидеров преступного мира за "руководство" преступными организациями и так далее", - сообщил глава МВД Игорь Шуневич на пресс-конференции в Минске во вторник.

Он отметил, что в документе, в первую очередь, речь шла о так называемых "ворах в законе", "положенцах" и иных лицах, занимающих в преступной иерархии верхние позиции.

"Подготовка такого законопроекта была сделана, предложения были направлены для обсуждения и получения заключений различными госорганами. Пока окончательное решение по этому вопросу не принято", - сказал И.Шуневич.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ОРГПРЕСТУПНОСТЬ, ЛИДЕРЫ, НАКАЗАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]