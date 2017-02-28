Министерство внутренних дел Белоруссии подготовило законопроект по ужесточению наказания для так называемых "воров в законе".
"Некоторое время назад министерство внутренних дел выступило инициатором подготовки нового законопроекта, усиливающего ответственность лидеров преступного мира за "руководство" преступными организациями и так далее", - сообщил глава МВД Игорь Шуневич на пресс-конференции в Минске во вторник.
Он отметил, что в документе, в первую очередь, речь шла о так называемых "ворах в законе", "положенцах" и иных лицах, занимающих в преступной иерархии верхние позиции.
"Подготовка такого законопроекта была сделана, предложения были направлены для обсуждения и получения заключений различными госорганами. Пока окончательное решение по этому вопросу не принято", - сказал И.Шуневич.
Азербайджан будет закупать у Пакистана продукцию ВПК
Генпрокуратура Азербайджана сделала предупреждение новостному порталу за публикацию видеоматериалов по столкновениям в Карабахе в выходные
Азербайджан и Молдова провели очередной раунд межмидовских консультаций
Азербайджанская компания планирует продавать мебель в Катаре
Минналогов Азербайджана упростит формы деклараций и отчетов для МСП
Налоговые реформы делают необходимым трансформацию организационной структуры Минналогов Азербайджана – глава ведомства
Пекин планирует заменить все такси на "чистые" автомобили
Президент Алиев поручил наказать виновных в сносе памятника Микаилу Мушфигу
На Каспии найдено тело, возможно, еще одного из пропавших в декабре азербайджанских нефтяников
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Первое апреля – Международный день смеха
SINAM стала партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»