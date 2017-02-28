Министерство внутренних дел Белоруссии подготовило законопроект по ужесточению наказания для так называемых "воров в законе".

"Некоторое время назад министерство внутренних дел выступило инициатором подготовки нового законопроекта, усиливающего ответственность лидеров преступного мира за "руководство" преступными организациями и так далее", - сообщил глава МВД Игорь Шуневич на пресс-конференции в Минске во вторник.

Он отметил, что в документе, в первую очередь, речь шла о так называемых "ворах в законе", "положенцах" и иных лицах, занимающих в преступной иерархии верхние позиции.

"Подготовка такого законопроекта была сделана, предложения были направлены для обсуждения и получения заключений различными госорганами. Пока окончательное решение по этому вопросу не принято", - сказал И.Шуневич.