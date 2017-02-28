Президент Узбекистана отмечает активное сотрудничество Москвы и Ташкента в сфере безопасности

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина, находящегося в стране с рабочим визитом, сообщили во вторник "Интерфаксу" в аппарате главы государства.

Как сообщается, президент вначале беседы особо отметил высокий уровень двустороннего сотрудничества в сфере противодействия современным вызовам и угрозам.

В ходе беседы отдельное внимание было уделено вопросам борьбы с экстремизмом, терроризмом, наркотрафиком и организованной преступностью.

Сергей Нарышкин выразил благодарность за теплый прием и передал главе Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания президента Владимира Путина.

Директор СВР высоко оценил уровень взаимодействия в решении актуальных задач по обеспечению безопасности двух государств, отметили в аппарате президента Узбекистана.