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Внешняя политика 28.02.2017 17:38

Баку и Москва в апреле проведут обсуждения по демаркации госграницы - замглавы МИД Азербайджана

Азербайджан в середине апреля в Баку продолжит работу по демаркации и делимитации государственных границ с Россией и Грузией, заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

«13-17 апреля в Баку на уровне экспертов будет обсужден вопрос демаркации азербайджано-российской границы и пройдет заседание на уровне председателей комиссии по делимитации азербайджано-грузинской границы», - сказал Х.Халафов, сообщает госагентство «АзерТАдж».

Баку и Тбилиси согласовали 2/3 госграницы, поэтому обсуждения будут продолжены по оставшейся части.

С Россией Азербайджан ведет работу по подготовке нормативно-правовой документации и проводит уточнения по демаркации.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ГРУЗИЯ, ГРАНИЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]