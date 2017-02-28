Баку и Москва в апреле проведут обсуждения по демаркации госграницы - замглавы МИД Азербайджана

Азербайджан в середине апреля в Баку продолжит работу по демаркации и делимитации государственных границ с Россией и Грузией, заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.
«13-17 апреля в Баку на уровне экспертов будет обсужден вопрос демаркации азербайджано-российской границы и пройдет заседание на уровне председателей комиссии по делимитации азербайджано-грузинской границы», - сказал Х.Халафов, сообщает госагентство «АзерТАдж».
Баку и Тбилиси согласовали 2/3 госграницы, поэтому обсуждения будут продолжены по оставшейся части.
С Россией Азербайджан ведет работу по подготовке нормативно-правовой документации и проводит уточнения по демаркации.
Р.Бабаев
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