Азербайджанская компания планирует продавать мебель в Катаре

Азербайджанская компания "IDEA" и катарская компания "Scandinavian Supplies" подписали контракт о поощрении и продаже азербайджанской городской и парковой мебели в Катаре.

«В рамках встречи азербайджанских и катарских предпринимателей IDEA и Scandinavian Supplies подписали контракт о поощрении и продаже в Катаре городской и парковой мебели под брендом Made in Azerbaijan», - отмечается в сообщении министерства экономики.

Встреча прошла в рамках экспортной миссии Азербайджана в Катар, которая состоялась 25-27 февраля.

А.Ахундов