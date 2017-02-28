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Бизнес и законодательство 28.02.2017 17:51

Азербайджанская компания планирует продавать мебель в Катаре

Азербайджанская компания "IDEA" и катарская компания "Scandinavian Supplies" подписали контракт о поощрении и продаже азербайджанской городской и парковой мебели в Катаре.

«В рамках встречи азербайджанских и катарских предпринимателей IDEA и Scandinavian Supplies подписали контракт о поощрении и продаже в Катаре городской и парковой мебели под брендом Made in Azerbaijan», - отмечается в сообщении министерства экономики.

Встреча прошла в рамках экспортной миссии Азербайджана в Катар, которая состоялась 25-27 февраля.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАТАР, МЕБЕЛЬ, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]