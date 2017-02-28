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СНГ 28.02.2017 19:35

Бандит, обстрелявший полицейских, уничтожен в Дагестане

Следственные органы Дагестана возбудили дело о посягательстве на жизнь полицейских после ликвидации вооруженного бандита, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" старший помощник руководителя следственного управления (СУ) СКР по региону Расул Темирбеков.

"По версии следствия, 27 февраля 2017 года на окраине села Карамахи Буйнакского района из заброшенного дома мужчина из автомата открыл по силовикам стрельбу. Ответным огнем бандита уничтожили", - сказал Р.Темирбеков.

По его словам, силовики прибыли на окраину села для проверки информации о наличии в этом доме схрона с боеприпасами.

Эта информация, полученная от местного жителя, подтвердилась, отметил собеседник агентства.

Следователи возбудили дело по двум статьям УК РФ: ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот оружия).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, БОЕВИК, ДЕЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]