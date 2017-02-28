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СНГ 28.02.2017 19:51

Саакашвили сообщил о регистрации Минюстом Украины его движения

Бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили сообщил, что Министерство юстиции Украины официально зарегистрировало политическую партию "Рух (рус. - движение - ИФ) Новых Сил".

"Эта, казалось бы, мелочь делает наше Движение еще на шаг ближе к формированию принципиально нового политического класса страны. Во многих городах уже есть представительства Руха и с каждым днем нас становится все больше", - написал М.Саакашвили в своей странице в Фейсбук во вторник днем.

По его словам, представительства "Руха новых сил" уже функционируют в 18 областных центрах Украины и Киеве.

7 ноября 2016 года М.Саакашвили заявил об уходе с поста главы Одесской областной администрации из-за того, что "устал от постоянного обмана и коррупции", в том числе со стороны властей в Киеве. 9 ноября кабинет министров Украины согласовал увольнение М.Саакашвили.

19 ноября 2016 г. М.Саакашвили сообщил о создании "Руха новых сил" и намерении провести в Киеве открытый Совет этого движения.

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Тэги: УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, ПАРТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]