Саакашвили сообщил о регистрации Минюстом Украины его движения

Бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили сообщил, что Министерство юстиции Украины официально зарегистрировало политическую партию "Рух (рус. - движение - ИФ) Новых Сил".
"Эта, казалось бы, мелочь делает наше Движение еще на шаг ближе к формированию принципиально нового политического класса страны. Во многих городах уже есть представительства Руха и с каждым днем нас становится все больше", - написал М.Саакашвили в своей странице в Фейсбук во вторник днем.
По его словам, представительства "Руха новых сил" уже функционируют в 18 областных центрах Украины и Киеве.
7 ноября 2016 года М.Саакашвили заявил об уходе с поста главы Одесской областной администрации из-за того, что "устал от постоянного обмана и коррупции", в том числе со стороны властей в Киеве. 9 ноября кабинет министров Украины согласовал увольнение М.Саакашвили.
19 ноября 2016 г. М.Саакашвили сообщил о создании "Руха новых сил" и намерении провести в Киеве открытый Совет этого движения.
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