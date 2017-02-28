Турецкая армия развернула временную базу в освобожденном сирийском Эль-Бабе - газета

Турецкие военные создали временную базу в сирийском городе Эль-Баб, который ранее был освобожден от террористов группировки "Исламское государство", пишет во вторник газета "Хюрриет" со ссылкой на турецкие военные источники.

По их данным, базу развернули в черте города на возвышении, с которого можно обозревать Эль-Баб.

База может использоваться для починки турецкой бронетехники в случае, если повреждения носят незначительный характер.

"Хюрриет" отмечает, что Турция также развернула базу в освобожденном городе Дабик, и эта база по размерам сопоставима с базой в Эль-Бабе.

Эль-Баб считался главным оплотом ИГ на севере Сирии. Город был освобожден на прошлой неделе отрядами сирийской вооруженной оппозиции при поддержке армии Турции.