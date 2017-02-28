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Регион 28.02.2017 20:04

Турецкая армия развернула временную базу в освобожденном сирийском Эль-Бабе - газета

Турецкие военные создали временную базу в сирийском городе Эль-Баб, который ранее был освобожден от террористов группировки "Исламское государство", пишет во вторник газета "Хюрриет" со ссылкой на турецкие военные источники.

По их данным, базу развернули в черте города на возвышении, с которого можно обозревать Эль-Баб.

База может использоваться для починки турецкой бронетехники в случае, если повреждения носят незначительный характер.

"Хюрриет" отмечает, что Турция также развернула базу в освобожденном городе Дабик, и эта база по размерам сопоставима с базой в Эль-Бабе.

Эль-Баб считался главным оплотом ИГ на севере Сирии. Город был освобожден на прошлой неделе отрядами сирийской вооруженной оппозиции при поддержке армии Турции.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ГОРОД, БАЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]