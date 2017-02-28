Трамп считает, что акции протеста против него организованы Обамой и его окружением

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что акции протеста против его администрации, по всей видимости, организованы экс-президентом Бараком Обамой и его окружением.
"Я думаю, что он (Б.Обама - ИФ) стоит за этим. Но я также считаю, что это - политика. Таковы реалии", - сказал он в интервью телеканалу "Фокс-ньюс".
"На мой взгляд, экс-президент Обама стоит за всем этим, так как его люди совершенно точно замешаны", - добавил президент.
По мнению Д.Трампа, вероятно, именно соратники Б.Обамы организовывают утечки конфиденциальной информации из Белого дома. "Утечки, вероятно, тоже дело рук этих людей. Это очень серьезные утечки, они ставят под угрозу национальную безопасность", - отметил он.
На вопрос о том, вычислил ли он того или тех, кто передает журналистам секретную информацию из Белого дома, Д.Трамп ответил: "У нас есть некоторые идеи на этот счет".
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