Срок расследования дела о крушении Ту-154 близ Адлера продлен - источник

Следствие по делу о катастрофе самолета Ту-154 над Черным морем продлено на два месяца, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
"В связи с большим объемом следственных действий и незавершенностью судебно-технических экспертиз срок расследования дела продлен до 25 апреля", - сказал собеседник агентства во вторник.
По его словам, соответствующее решение принято на прошлой неделе.
25 декабря 2016 года военно-транспортный самолет Ту-154, принадлежащий министерству обороны России, разбился в акватории Адлерского района Сочи. Катастрофа унесла жизни 92 человек. Воздушное судно направлялось в Сирию на авиабазу Хмеймим. На борту находились артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, тележурналисты, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также сотрудники Минобороны России.
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