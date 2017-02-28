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СНГ 28.02.2017 20:37

Срок расследования дела о крушении Ту-154 близ Адлера продлен - источник

Следствие по делу о катастрофе самолета Ту-154 над Черным морем продлено на два месяца, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"В связи с большим объемом следственных действий и незавершенностью судебно-технических экспертиз срок расследования дела продлен до 25 апреля", - сказал собеседник агентства во вторник.

По его словам, соответствующее решение принято на прошлой неделе.

25 декабря 2016 года военно-транспортный самолет Ту-154, принадлежащий министерству обороны России, разбился в акватории Адлерского района Сочи. Катастрофа унесла жизни 92 человек. Воздушное судно направлялось в Сирию на авиабазу Хмеймим. На борту находились артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, тележурналисты, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также сотрудники Минобороны России.

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Тэги: РОССИЯ, АВИАКАТАСТРОФА, СЛЕДСТВИЕ, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]