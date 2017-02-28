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Карабахский конфликт 28.02.2017 19:29

Генпрокуратура Азербайджана сделала предупреждение новостному порталу за публикацию видеоматериалов по столкновениям в Карабахе в выходные

Генеральная прокуратура Азербайджана сделала серьезное предупреждение руководству информационного интернет ресурса «Азербайджан 24» за размещение видеоматериалов гибели азербайджанских военных в зоне карабахского конфликта в боестолкновениях в выходные дни.

«На сайте информационного интернет портала «Азербайджан 24» и на ее странице в социальной сети «youtube» были размещены информации и видеоматериалы о телах азербайджанских военных, героически погибших в ночь с 24 на 25 февраля при отражении попыток подразделений ВС Армении проникнуть на азербайджанские позиции с целью совершения широкомасштабных провокаций в различных направлениях фронта», - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В этой связи главный редактор новостного портала Эльгюн Ибрагимов был приглашен в Генпрокуратуру, где от него потребовали прекратить размещение на руководимом им интернет ресурсе информаций, представляющих собой военную тайну и служащих вражеским интересам.

«Э.Ибрагимову было сделано официальное предупреждение, что в случае повторения в будущем подобных действий в его отношении будут применены более серьезные, предусмотренные законодательством меры», - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в ночь с 24 на 25 февраля ВС Азербайджана пресекли попытку армянской диверсии на линии фронта. В результате боестолкновений погибли шесть азербайджанских военных.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, БОЕСТОЛКНОВЕНИЯ, ПРОКУРАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]