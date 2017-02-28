Азербайджан будет закупать у Пакистана продукцию ВПК

Баку и Исламабад подписали соглашение о сотрудничестве в энергетической сфере, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
Документ был подписан по итогам двусторонней встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Пакистана Мухаммада Наваза Шарифа.
«На встрече был отмечен высокий уровень дружеских и братских отношений между двумя государствами», - говорится в сообщении.
Стороны обсудили двусторонние политические связи, подчеркнули значение сотрудничества в рамках международных организаций, выразили поддержку друг другу в связи с армяно-азербайджанским конфликтов и кашмирской проблемой.
На встрече были обсуждены конкретные проекты в сферах обороны и оборонной промышленности. Было достигнуто согласие о закупке Азербайджаном у Пакистана продукции военно-промышленного комплекса.
Собеседники подчеркнули важность увеличения взаимного товарооборота, обсудили развитие гуманитарных и культурных связей.
Р.Бабаев
Азербайджанская компания планирует продавать мебель в Катаре
Минналогов Азербайджана упростит формы деклараций и отчетов для МСП
Налоговые реформы делают необходимым трансформацию организационной структуры Минналогов Азербайджана – глава ведомства
Пекин планирует заменить все такси на "чистые" автомобили
Президент Алиев поручил наказать виновных в сносе памятника Микаилу Мушфигу
На Каспии найдено тело, возможно, еще одного из пропавших в декабре азербайджанских нефтяников
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Трамп считает, что акции протеста против него организованы Обамой и его окружением
Турецкая армия развернула временную базу в освобожденном сирийском Эль-Бабе - газета
Саакашвили сообщил о регистрации Минюстом Украины его движения
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Первое апреля – Международный день смеха
SINAM стала партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»