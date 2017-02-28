Азербайджан будет закупать у Пакистана продукцию ВПК

Баку и Исламабад подписали соглашение о сотрудничестве в энергетической сфере, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Документ был подписан по итогам двусторонней встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Пакистана Мухаммада Наваза Шарифа.

«На встрече был отмечен высокий уровень дружеских и братских отношений между двумя государствами», - говорится в сообщении.

Стороны обсудили двусторонние политические связи, подчеркнули значение сотрудничества в рамках международных организаций, выразили поддержку друг другу в связи с армяно-азербайджанским конфликтов и кашмирской проблемой.

На встрече были обсуждены конкретные проекты в сферах обороны и оборонной промышленности. Было достигнуто согласие о закупке Азербайджаном у Пакистана продукции военно-промышленного комплекса.

Собеседники подчеркнули важность увеличения взаимного товарооборота, обсудили развитие гуманитарных и культурных связей.

Р.Бабаев