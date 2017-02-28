Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7475 EUR   1.8505 RUR   0.0302 GBR   2.1725 TRY   0.4843

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.06 Brent   56.66

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 11° 2 Мар 12° 3 Мар 12°

Внешняя политика 28.02.2017 19:52

Азербайджан будет закупать у Пакистана продукцию ВПК

Баку и Исламабад подписали соглашение о сотрудничестве в энергетической сфере, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Документ был подписан по итогам двусторонней встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Пакистана Мухаммада Наваза Шарифа.

«На встрече был отмечен высокий уровень дружеских и братских отношений между двумя государствами», - говорится в сообщении.

Стороны обсудили двусторонние политические связи, подчеркнули значение сотрудничества в рамках международных организаций, выразили поддержку друг другу в связи с армяно-азербайджанским конфликтов и кашмирской проблемой.

На встрече были обсуждены конкретные проекты в сферах обороны и оборонной промышленности. Было достигнуто согласие о закупке Азербайджаном у Пакистана продукции военно-промышленного комплекса.

Собеседники подчеркнули важность увеличения взаимного товарооборота, обсудили развитие гуманитарных и культурных связей.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПАКИСТАН, СОТРУДНИЧЕСТВО, ДОГОВОРЕННОСТИ


Похожие новости


Товарооборот между Азербайджаном и Пакистаном в 2016 году утроился – посол в Исламабаде Азербайджан в феврале 2017г организует экспортные миссии в Пакистан и Афганистан Пакистан предлагает Азербайджану создание СП в АПК, энергетике, текстиле и фармацевтики Президент Алиев в начале 2017 года посетит с визитом Пакистан Пакистан предлагает Азербайджану провести презентацию в Исламабаде бизнес-возможностей Азербайджан предлагает Пакистану сотрудничество в производстве лекарств, сельхозтехники, продукции АПК

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]