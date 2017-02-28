Нафтогаз Украины в марте планирует покупать в Европе не менее 40 млн куб м газа в сутки

НАК "Нафтогаз Украины" в марте 2017 года планирует импортировать не менее 40 млн куб м газа в сутки из Европы, сообщил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко.
"Посмотрим по погоде, но из Словакии приблизительно 40 млн куб м планируется, а вот Венгрия и Польша - посмотрим, потому что это скорее вспомогательные маршруты", - сказал Ю.Витренко журналистам в Киеве во вторник.
Чиновник добавил, что в апреле НАК планирует существенно снизить объемы импорта газа.
Ю.Витренко также сказал, компания планирует выйти из текущего отопительного сезона с запасами не менее 6 млрд куб м, но, скорее всего, они будут выше 7 млрд куб м. "Как коммерческий директор, я бы хотел продать больше газа и выйти с 6 млрд, но посмотрим", - отметил коммерческий директор.
Кроме того, Ю.Витриенко сообщил, что компания в части закачки газа в подземные хранилища под следующий отопительный сезон имеет такие же консервативные планы, как и перед текущим отопительным сезоном.
Он не стал прогнозировать объемы импорта и ориентировочные цены на газ по импорту во 2-м и 3-м кварталах 2017г, отметив, что во многом это будет зависеть от решения Стокгольмского арбитража по спору с "Газпромом", решение которого компания ожидает в апреле.
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