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ТЭК 28.02.2017 20:53

Нафтогаз Украины в марте планирует покупать в Европе не менее 40 млн куб м газа в сутки

НАК "Нафтогаз Украины" в марте 2017 года планирует импортировать не менее 40 млн куб м газа в сутки из Европы, сообщил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко.

"Посмотрим по погоде, но из Словакии приблизительно 40 млн куб м планируется, а вот Венгрия и Польша - посмотрим, потому что это скорее вспомогательные маршруты", - сказал Ю.Витренко журналистам в Киеве во вторник.

Чиновник добавил, что в апреле НАК планирует существенно снизить объемы импорта газа.

Ю.Витренко также сказал, компания планирует выйти из текущего отопительного сезона с запасами не менее 6 млрд куб м, но, скорее всего, они будут выше 7 млрд куб м. "Как коммерческий директор, я бы хотел продать больше газа и выйти с 6 млрд, но посмотрим", - отметил коммерческий директор.

Кроме того, Ю.Витриенко сообщил, что компания в части закачки газа в подземные хранилища под следующий отопительный сезон имеет такие же консервативные планы, как и перед текущим отопительным сезоном.

Он не стал прогнозировать объемы импорта и ориентировочные цены на газ по импорту во 2-м и 3-м кварталах 2017г, отметив, что во многом это будет зависеть от решения Стокгольмского арбитража по спору с "Газпромом", решение которого компания ожидает в апреле.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: УКРАИНА, НАФТОГАЗ, ГАЗ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]